Лялинская Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения30.03.1902 ст.
Дата смерти13.10.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
30.03.1902 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 8): родилась 30 марта 1902, крещена на следующий день. Родители: Ростокинской ... Показать все
Смерть
13.10.1903 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 96): Ирина умерла 13.10.1903 от простуды в возрасте 1 год 7 месяцев.