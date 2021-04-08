Лялинская Ирина Васильева 30.03.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лялинская Ирина Васильева

Автор
ИБ
Бажанова И.

женский, родилась 30.03.1902 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

умерла 13.10.1903 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Мать
Лялинская Евдокия Александровна1868 ст. г.р.
Отец
Лялинский Василий Николаевич1866 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902 ст.

Отец: Лялинский Василий Николаевич

Мать: Лялинская Евдокия Александровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 8): родилась 30 марта 1902, крещена на следующий день. Родители: Ростокинской волости, села Дегунино крестьянин Василий Николаев Лялинский и законная жена его Евдокия Александрова, оба православного вероисповедания. Крестные: Ростокинской волости деревни Нижние Лихоборы жена крестьянина Наталья Алексеева Баранова.

Смерть
13.10.1903 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 96): Ирина умерла 13.10.1903 от простуды в возрасте 1 год 7 месяцев.

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