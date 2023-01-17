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Лялинская Ирина Васильева

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

30.03.1902 ст.

Дата смерти

13.10.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902 ст.

Отец: Лялинский Василий Николаевич

Мать: Лялинская Евдокия Александровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 8): родилась 30 марта 1902, крещена на следующий день. Родители: Ростокинской ... Показать все
Смерть
13.10.1903 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 96): Ирина умерла 13.10.1903 от простуды в возрасте 1 год 7 месяцев.
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