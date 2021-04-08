Лялинская Ирина Васильева
женский, родилась 30.03.1902 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
умерла 13.10.1903 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
МатьЛялинская Евдокия Александровна1868 ст. г.р.
ОтецЛялинский Василий Николаевич1866 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
13.10.1903 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 8): родилась 30 марта 1902, крещена на следующий день. Родители: Ростокинской волости, села Дегунино крестьянин Василий Николаев Лялинский и законная жена его Евдокия Александрова, оба православного вероисповедания. Крестные: Ростокинской волости деревни Нижние Лихоборы жена крестьянина Наталья Алексеева Баранова.