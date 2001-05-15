Вершинина (Крюкова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Крюкова) Екатерина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1909

Дата смерти

15.05.2001

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1909

Отец: Крюков Степан Степанович

Мать: Крюкова Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Иван Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
04.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
?.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
21.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
?.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
03.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Иван Андреевич

Смерть
15.05.2001
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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