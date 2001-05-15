Вершинина (Крюкова) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1909
Дата смерти15.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1909
Отец: Крюков Степан Степанович
Мать: Крюкова Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1928
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.07.1932
Рождение ребёнка
04.01.1936
Рождение ребёнка
?.06.1937
Рождение ребёнка
21.08.1946
Рождение ребёнка
?.12.1949
Рождение ребёнка
03.05.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
15.05.2001
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область