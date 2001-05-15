Вершинин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1910
Дата смерти20.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1910
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна
Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
?.07.1932
Рождение ребёнка
04.01.1936
Дочь: Сгибнева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
?.06.1937
Рождение ребёнка
21.08.1946
Рождение ребёнка
?.12.1949
Рождение ребёнка
03.05.1952
Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
20.03.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область