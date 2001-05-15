Вершинин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1910

Дата смерти

20.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1928 г.р.
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1936 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1910

Отец: Вершинин Андрей Фёдорович

Мать: Вершинина Агафья (Авдотья)

Рождение ребёнка
1928

Сын: Вершинин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна

Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
?.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
04.01.1936

Дочь: Сгибнева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
?.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
21.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
?.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
03.05.1952

Сын: Вершинин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Екатерина Степановна

Смерть
20.03.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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