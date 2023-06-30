Козлова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 или 1799 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Козлова Василиса Ефимовна

Отец ребёнка: Козлов Ефим Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Грошикова Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Козлов Ефим Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Козлова Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Козлов Ефим Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Ефим Андреевич

Смерть
Неизвестно
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