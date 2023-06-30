Козлова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Козлова Василиса Ефимовна
Отец ребёнка: Козлов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Грошикова Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Козлов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Козлова Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Козлов Ефим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно