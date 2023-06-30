Козлов Ефим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1799
Отец: Плаксин Василий Михеевич
Мать: не указана
Приемный сын Василия Михеевича Плаксина.
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Козлова Василиса Ефимовна
Мать ребёнка: Козлова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Грошикова Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Козлова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Козлова Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Козлова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Дарья
Смерть
Неизвестно