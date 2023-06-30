Козлов Ефим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Ефим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Плаксин Василий Михеевич

Мать: не указана

Приемный сын Василия Михеевича Плаксина.
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Козлова Василиса Ефимовна

Мать ребёнка: Козлова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Грошикова Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Козлова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Козлова Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Козлова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Дарья

Смерть
Неизвестно