Рыбак Григорий Иванов 1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбак Григорий Иванов

Место рождения

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

10.09.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ

Мать: Рыбак (Пархоц) Мария (Марина) Ивановна

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
22.10.1889 ст.

Жена: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.

Сын: Рыбак Григорий Григориевъ

Мать ребёнка: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.01.1893 ст.

Сын: Рыбак Иоанн Григориевъ

Мать ребёнка: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.

Дочь: (Рыбак) Марфа Григориева

Мать ребёнка: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.

Сын: Рыбак Игнатий Григориевъ

Мать ребёнка: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
10.09.1900 ст.
Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Воспаление почек
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.

Дочь: (Рыбак) Ксеня Григориева

Мать ребёнка: Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область

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