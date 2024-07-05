Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева 1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева

Место рождения

Рудавец, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Генько Варфоломей Макариевъ

Мать: Генько Степанида (Стефанида) Филимонова

Рудавец, Брестский район, Брестская область
Бракосочетание
22.10.1889 ст.

Муж: Рыбак Григорий Иванов

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.

Сын: Рыбак Григорий Григориевъ

Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.01.1893 ст.

Сын: Рыбак Иоанн Григориевъ

Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.

Дочь: (Рыбак) Марфа Григориева

Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.

Сын: Рыбак Игнатий Григориевъ

Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.

Дочь: (Рыбак) Ксеня Григориева

Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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