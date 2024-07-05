Рыбак (Генько) Иустиния Варфоломеева
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Бракосочетание
22.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.
Сын: Рыбак Григорий Григориевъ
Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1893 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1895 ст.
Дочь: (Рыбак) Марфа Григориева
Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов
Рождение ребёнка
24.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.
Дочь: (Рыбак) Ксеня Григориева
Отец ребёнка: Рыбак Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно