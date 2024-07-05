Рыбак (Пархоц) Мария (Марина) Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбак (Пархоц) Мария (Марина) Ивановна

Место рождения

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пархоц Иван (Иоанн)

Мать: не указана

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.07.1868 ст.

Сын: Рыбак Антон Ивановъ

Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Рыбак Григорий Иванов

Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.08.1874 ст.

Сын: Рыбак Мирон Ивановъ

Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.07.1877 ст.

Дочь: (Рыбак) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1879 ст.

Сын: Рыбак Тимофей Ивановъ

Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1889 ст.

Дочь: (Рыбак) Ксеня Ивановна

Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1889 ст.

Сын: Рыбак Тимофей Ивановъ

Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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