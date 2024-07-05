Рыбак (Пархоц) Мария (Марина) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пархоц Иван (Иоанн)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1868 ст.
Сын: Рыбак Антон Ивановъ
Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ
Рождение ребёнка
1869 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ
Рождение ребёнка
21.08.1874 ст.
Сын: Рыбак Мирон Ивановъ
Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ
Рождение ребёнка
16.07.1877 ст.
Дочь: (Рыбак) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ
Рождение ребёнка
21.01.1879 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ
Рождение ребёнка
21.01.1889 ст.
Дочь: (Рыбак) Ксеня Ивановна
Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ
Рождение ребёнка
21.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Иван (Иоанн) Никифоровъ
Смерть
Неизвестно