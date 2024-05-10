Борзунов Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борзунов Павел
Мать: Борзунова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1956
Рождение ребёнка
1960
Смерть
Неизвестно