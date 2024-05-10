Борзунов Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзунов Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борзунов Павел

Мать: Борзунова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунова Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунова Тамара Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзунова Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
12.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунова Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунова Тамара Константиновна

Смерть
Неизвестно

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