Борзунова Тамара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзунова Тамара Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борзунов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борзунов Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзунов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борзунов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борзунов Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно

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