Коварская (Божкевич) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коварская (Божкевич) Людмила Васильевна

Место рождения

г.Иркутск в центральны роддом

Дата рождения

07.04.1922

Дата смерти

10.01.2011

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922

Отец: Божкевич Василид

Мать: Божкевич (Амосова Мурадова) Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коварский Моисей Давидович

Рождение ребёнка
18.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коварский Моисей Давидович

Рождение ребёнка
24.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коварский Моисей Давидович

Смерть
10.01.2011
Похороны
Неизвестно

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