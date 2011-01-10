Коварская (Божкевич) Людмила Васильевна
Место рожденияг.Иркутск в центральны роддом
Дата рождения07.04.1922
Дата смерти10.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коварский Моисей Давидович
Рождение ребёнка
24.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коварский Моисей Давидович
Смерть
10.01.2011
Похороны
Неизвестно