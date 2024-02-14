Божкевич (Амосова Мурадова) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 26.12.1895
Дата смерти03.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.12.1895
Отец: Мурадов Абас Оглы Башир
Мать: Мурадова (Амосова) Елена
Рождение ребёнка
1916
Сын: Божкевич Николай
Отец ребёнка: Божкевич Василид
Бракосочетание
10.02.1916
Муж: Божкевич Василид
Рождение ребёнка
07.04.1922
Дочь: Коварская (Божкевич) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Божкевич Василид
Смерть
03.09.1980
Похороны
Неизвестно