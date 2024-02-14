Божкевич (Амосова Мурадова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божкевич (Амосова Мурадова) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 26.12.1895

Дата смерти

03.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.12.1895

Отец: Мурадов Абас Оглы Башир

Мать: Мурадова (Амосова) Елена

Рождение ребёнка
1916

Сын: Божкевич Николай

Отец ребёнка: Божкевич Василид

Бракосочетание
10.02.1916

Муж: Божкевич Василид

Рождение ребёнка
07.04.1922

Дочь: Коварская (Божкевич) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Божкевич Василид

Смерть
03.09.1980
Похороны
Неизвестно

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