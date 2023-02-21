Кондрашов Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрашов Дмитрий
Рождение ребёнка
20.06.1900
Сын: Кондрашов Иван
Мать ребёнка: Кондрашова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
27.03.1910
Сын: Кондрашов Степан
Мать ребёнка: Кондрашова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кондрашова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
04.11.1916
Сын: Кондрашов Михаил
Мать ребёнка: Кондрашова Варвара Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно