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Кондрашов Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрашов Дмитрий

Мать: Кондрашова Елизавета Неофитовна

Рождение ребёнка
20.06.1900

Сын: Кондрашов Иван

Мать ребёнка: Кондрашова Варвара Ефимовна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Кондрашов Степан

Мать ребёнка: Кондрашова Варвара Ефимовна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кондрашова Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
04.11.1916

Сын: Кондрашов Михаил

Мать ребёнка: Кондрашова Варвара Ефимовна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Варвара Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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