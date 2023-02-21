Кондрашова (Ионова) Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Ионова) Варвара Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1900

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Роман

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Кондрашов Степан

Отец ребёнка: Кондрашов Роман

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кондрашов Роман

Рождение ребёнка
04.11.1916

Сын: Кондрашов Михаил

Отец ребёнка: Кондрашов Роман

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Роман

Смерть
Неизвестно
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