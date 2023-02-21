Кондрашова (Ионова) Варвара Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1900
Сын: Кондрашов Иван
Отец ребёнка: Кондрашов Роман
Рождение ребёнка
27.03.1910
Сын: Кондрашов Степан
Отец ребёнка: Кондрашов Роман
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кондрашов Роман
Рождение ребёнка
04.11.1916
Сын: Кондрашов Михаил
Отец ребёнка: Кондрашов Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Роман
Смерть
Неизвестно