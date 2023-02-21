Кондрашова Елизавета Неофитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти12.12.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Роман
Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Елизар
Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садчикова Елена
Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Татьяна
Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлеснова Евдокия
Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Дмитрий
Смерть
12.12.1916
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область