Кондрашова Елизавета Неофитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Елизавета Неофитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

12.12.1916

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Роман

Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Елизар

Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садчикова Елена

Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Татьяна

Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлеснова Евдокия

Отец ребёнка: Кондрашов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Дмитрий

Смерть
12.12.1916
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
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