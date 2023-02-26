Дария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

22.01.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Фёдор Артемов

Отец ребёнка: Артемий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафия Артемова

Отец ребёнка: Артемий Яковлев

Рождение ребёнка
22.11.1834

Дочь: Екатерина Артемова

Отец ребёнка: Артемий Яковлев

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Яковлев

Смерть
22.01.1842
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
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