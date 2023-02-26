Дария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти22.01.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Фёдор Артемов
Отец ребёнка: Артемий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафия Артемова
Отец ребёнка: Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
22.11.1834
Дочь: Екатерина Артемова
Отец ребёнка: Артемий Яковлев
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Яковлев
Смерть
22.01.1842
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.