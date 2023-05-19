Артемий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти01.12.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Фёдор Артемов
Мать ребёнка: Дария Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафия Артемова
Мать ребёнка: Дария Яковлева
Рождение ребёнка
22.11.1834
Дочь: Екатерина Артемова
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Яковлева
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
01.12.1842