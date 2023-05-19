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Артемий Яковлев

Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

01.12.1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Фёдор Артемов

Мать ребёнка: Дария Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафия Артемова

Мать ребёнка: Дария Яковлева

Рождение ребёнка
22.11.1834

Дочь: Екатерина Артемова

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Яковлева

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
01.12.1842
Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
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