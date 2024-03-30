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Черевко Даниил Саввич

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

09.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1875

Отец: Черевко Савва Иванович

Мать: Черевко Гликерия Ивановна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.11.1898

Дочь: Черевко Стефанида Данииловна

Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1899

Сын: Черевко Никита Даниилович

Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1901

Дочь: Черевко Ефросиния Данииловна

Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Черевко Феодосий Даниилович

Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1905

Дочь: Черевко Матрона Данииловна

Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1908

Дочь: Черевко Харитина Данииловна

Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1912

Сын: Черевко Афанасий Даниилович

Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черевко Елисавета Андреевна

Смерть
Неизвестно
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