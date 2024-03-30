Черевко Даниил Саввич
Место рождения
Дата рождения09.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1875
Отец: Черевко Савва Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1898
Дочь: Черевко Стефанида Данииловна
Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна
Рождение ребёнка
16.09.1899
Сын: Черевко Никита Даниилович
Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна
Рождение ребёнка
29.09.1901
Дочь: Черевко Ефросиния Данииловна
Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Черевко Феодосий Даниилович
Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна
Рождение ребёнка
28.03.1905
Дочь: Черевко Матрона Данииловна
Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна
Рождение ребёнка
04.10.1908
Дочь: Черевко Харитина Данииловна
Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна
Рождение ребёнка
20.10.1912
Сын: Черевко Афанасий Даниилович
Мать ребёнка: Черевко Елисавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно