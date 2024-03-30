Черевко Елисавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1898
Дочь: Черевко Стефанида Данииловна
Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич
Рождение ребёнка
16.09.1899
Сын: Черевко Никита Даниилович
Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич
Рождение ребёнка
29.09.1901
Дочь: Черевко Ефросиния Данииловна
Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Черевко Феодосий Даниилович
Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич
Рождение ребёнка
28.03.1905
Дочь: Черевко Матрона Данииловна
Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич
Рождение ребёнка
04.10.1908
Дочь: Черевко Харитина Данииловна
Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич
Рождение ребёнка
20.10.1912
Сын: Черевко Афанасий Даниилович
Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно