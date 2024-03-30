Черевко Елисавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевко Елисавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1898

Дочь: Черевко Стефанида Данииловна

Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1899

Сын: Черевко Никита Даниилович

Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1901

Дочь: Черевко Ефросиния Данииловна

Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Черевко Феодосий Даниилович

Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1905

Дочь: Черевко Матрона Данииловна

Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1908

Дочь: Черевко Харитина Данииловна

Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1912

Сын: Черевко Афанасий Даниилович

Отец ребёнка: Черевко Даниил Саввич

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черевко Даниил Саввич

Смерть
Неизвестно
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