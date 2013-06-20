Власовских Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власовских Лидия Ивановна

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Место рождения

г. Свердловск, Свердловская обо. СССР

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

20.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: Власовских Иван Ильич

Мать: Власовских Надежда Ильинична

г. Свердловск, Свердловская обо. СССР
Рождение ребёнка
27.09.1959

Дочь: Ривкина Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Мухин Анатолий

город Соликамск, Пермский край, СССР
Смерть
20.06.2013
Верхнемакарово, город Екатеринбург, Свердловская область
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