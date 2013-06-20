Власовских Лидия Ивановна
Место рожденияг. Свердловск, Свердловская обо. СССР
Дата рождения12.07.1930
Дата смерти20.06.2013
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
г. Свердловск, Свердловская обо. СССР
Рождение ребёнка
27.09.1959
Дочь: Ривкина Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Мухин Анатолий
город Соликамск, Пермский край, СССР
Смерть
20.06.2013
Верхнемакарово, город Екатеринбург, Свердловская область