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Власовских Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власовских Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Власовских Александр Иванович

Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична

д. Тяпугино Пермский край СССР
Рождение ребёнка
12.07.1930

Дочь: Власовских Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична

г. Свердловск, Свердловская обо. СССР
Рождение ребёнка
1937

Сын: Власовских Иван Иванович

Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
1952

Сын: Власовских Михаил Иванович

Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власовских Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власовских Николай Иванович

Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична

Смерть
Неизвестно
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