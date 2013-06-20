Власовских Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власовских Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Власовских Александр Иванович
Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична
д. Тяпугино Пермский край СССР
Рождение ребёнка
12.07.1930
Дочь: Власовских Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична
г. Свердловск, Свердловская обо. СССР
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1952
Сын: Власовских Михаил Иванович
Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власовских Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власовских Николай Иванович
Мать ребёнка: Власовских Надежда Ильинична
Смерть
Неизвестно