Петров Григорий Семенов 22.01.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Григорий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895

Отец: Петров Семен Григорьев

Мать: Петрова(Семенова) Акулина Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1923

Сын: Петров Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
18.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Анастасия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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