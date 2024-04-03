Петров Григорий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Петров Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
18.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Анастасия Григорьева
Смерть
Неизвестно