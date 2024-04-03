Петрова Анастасия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1902
Дата смерти20.10.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Петров Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий Семенов
Рождение ребёнка
18.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Григорий Семенов
Смерть
20.10.1982
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.