Петрова Анастасия Григорьева 15.10.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Анастасия Григорьева

Петрова Анастасия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1902

Дата смерти

20.10.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Григорий Семенов

Рождение ребёнка
1923

Сын: Петров Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Семенов

Рождение ребёнка
18.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Григорий Семенов

Смерть
20.10.1982
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.