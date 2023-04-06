Емельянова (Миногина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова (Миногина) Евдокия

Емельянова (Миногина) Евдокия

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1853

Дата смерти

10.10.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1853

Отец: Миногинъ Егоръ

Мать: Лешина Миногина Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1873

Муж: Емельяновъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Емельяновъ Яковъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1875

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Емельяновъ Петръ

Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Батанина Марина

Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ

Рождение ребёнка
30.04.1883

Сын: Емельяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Егорова Анна

Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ

Рождение ребёнка
27.03.1893

Сын: Емельяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.10.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Паралича
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close