Емельянова (Миногина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения03.03.1853
Дата смерти10.10.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1853
Отец: Миногинъ Егоръ
Мать: Лешина Миногина Мавра
Бракосочетание
21.01.1873
Рождение ребёнка
20.10.1873
Сын: Емельяновъ Яковъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ
Рождение ребёнка
27.07.1875
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Емельяновъ Петръ
Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Батанина Марина
Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ
Рождение ребёнка
30.04.1883
Сын: Емельяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Егорова Анна
Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ
Рождение ребёнка
27.03.1893
Сын: Емельяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Александръ
Смерть
10.10.1896
Причина смерти: Паралича