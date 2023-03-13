Егорова (Емельянова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Емельяновъ Александръ
Мать: Емельянова Евдокия
Бракосочетание
22.05.1906
Муж: Егоровъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1907
Сын: Егоровъ Федоръ
Отец ребёнка: Егоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.02.1909
Сын: Егоровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Егоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.05.1911
Сын: Егоровъ Иванъ
Отец ребёнка: Егоровъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.08.1913
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Егоровъ Федоръ