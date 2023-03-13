Егорова (Емельянова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Емельянова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Емельяновъ Александръ

Мать: Емельянова Евдокия

Бракосочетание
22.05.1906

Муж: Егоровъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1907

Сын: Егоровъ Федоръ

Отец ребёнка: Егоровъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1909

Сын: Егоровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Егоровъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Егоровъ Иванъ

Отец ребёнка: Егоровъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1913

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Егоровъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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