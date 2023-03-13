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Емельяновъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Емельяновъ Александръ

Мать: Емельянова Евдокия

Бракосочетание
19.01.1901

Жена: Емельянова Гликерия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Емельяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Емельяновъ Григорий

Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1913

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан