Емельяновъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Емельяновъ Александръ
Мать: Емельянова Евдокия
Бракосочетание
19.01.1901
Рождение ребёнка
03.01.1902
Сын: Емельяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова
Рождение ребёнка
05.01.1905
Сын: Емельяновъ Григорий
Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова
Рождение ребёнка
01.08.1907
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Емельянова Гликерия Федорова