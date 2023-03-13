Емельянова (Романова) Гликерия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Романова) Гликерия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1901

Муж: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Емельяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Емельяновъ Григорий

Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1913

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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