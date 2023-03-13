Емельянова (Романова) Гликерия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1901
Муж: Емельяновъ Петръ
Рождение ребёнка
03.01.1902
Сын: Емельяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ
Рождение ребёнка
05.01.1905
Сын: Емельяновъ Григорий
Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ
Рождение ребёнка
01.08.1907
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Емельяновъ Петръ