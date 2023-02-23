(из Собакиной) Акулина Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Собакиной) Акулина Борисова

(из Собакиной) Акулина Борисова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Терентий Алексеев

Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Захар Алексеев

Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов

Смерть
1778
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close