(из Собакиной) Акулина Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Афанасий Алексеев
Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Терентий Алексеев
Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Захар Алексеев
Отец ребёнка: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1778