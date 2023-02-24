Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Смерть
1785