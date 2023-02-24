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Иван Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов

Мать: Акулина Борисова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Смерть
1785
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