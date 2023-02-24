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Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Иван Алексеев

Мать: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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