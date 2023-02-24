Захар Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аксинья Захарова
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Герасим Захарович
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Захаровна
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Осипова
Смерть
1796