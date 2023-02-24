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Захар Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: (Святка- Алешка Сескаев) Степанов

Мать: Акулина Борисова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аксинья Захарова

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Герасим Захарович

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа Захаровна

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Осипова

Смерть
1796
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