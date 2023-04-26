(из Голодяевки) Аксинья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аксинья Захарова
Отец ребёнка: Захар Алексеев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Герасим Захарович
Отец ребёнка: Захар Алексеев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Захар Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Алексеев
Смерть
Неизвестно