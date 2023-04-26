(из Голодяевки) Аксинья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Голодяевки) Аксинья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аксинья Захарова

Отец ребёнка: Захар Алексеев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Герасим Захарович

Отец ребёнка: Захар Алексеев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Захар Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Алексеев

Смерть
Неизвестно
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