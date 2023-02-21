Поломошнов Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1959
Сын: Поломошнов Александр Петрович
Мать ребёнка: Поломошнова Надежда Гавриловна
Рождение ребёнка
28.03.1967
Дочь: Поломошнова Елена Петровна
Мать ребёнка: Поломошнова Надежда Гавриловна
Смерть
Неизвестно