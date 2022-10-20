Поломошнова (Спожакина) Надежда Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поломошнова (Спожакина) Надежда Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1935

Дата смерти

20.10.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1959

Сын: Поломошнов Александр Петрович

Отец ребёнка: Поломошнов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
28.03.1967

Дочь: Поломошнова Елена Петровна

Отец ребёнка: Поломошнов Петр Сергеевич

Смерть
20.10.2022
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