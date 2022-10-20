Поломошнова (Спожакина) Надежда Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1935
Дата смерти20.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1959
Сын: Поломошнов Александр Петрович
Отец ребёнка: Поломошнов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.03.1967
Дочь: Поломошнова Елена Петровна
Отец ребёнка: Поломошнов Петр Сергеевич
Смерть
20.10.2022