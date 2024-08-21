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Спивак Шамшан Аронович

Место рождения

Vinnycja, Oblast\' di Vinnycja Ukraine

Дата рождения

02.04.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1923

Отец: Спивак Арон Беркович

Мать: Спивак (Хаит) Хана Шмулевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташова Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
23.11.1946

Сын: Спивак Анатолий Шамшанович

Мать ребёнка: Карташова Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
19.08.1954

Дочь: Спивак Наталья Шамшановна

Мать ребёнка: Карташова Екатерина Максимовна

Похороны
Неизвестно

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