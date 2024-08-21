Спивак Шамшан Аронович
Место рожденияVinnycja, Oblast\' di Vinnycja Ukraine
Дата рождения02.04.1923
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1923
Отец: Спивак Арон Беркович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1946
Сын: Спивак Анатолий Шамшанович
Мать ребёнка: Карташова Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
19.08.1954
Дочь: Спивак Наталья Шамшановна
Мать ребёнка: Карташова Екатерина Максимовна
Похороны
Неизвестно