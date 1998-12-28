Карташова Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Екатерина Максимовна

Место рождения

182024 Botalovo, Pskov Oblast Russia

Дата рождения

11.06.1922

Дата смерти

28.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1922

Отец: Карташов Максим Егорович

Мать: Карташова (N) Варвара Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спивак Шамшан Аронович

Рождение ребёнка
23.11.1946

Сын: Спивак Анатолий Шамшанович

Отец ребёнка: Спивак Шамшан Аронович

Рождение ребёнка
19.08.1954

Дочь: Спивак Наталья Шамшановна

Отец ребёнка: Спивак Шамшан Аронович

Смерть
28.12.1998
Балашиха, Балашиха, Московская область
Похороны
30.12.1998
Балашиха, Балашиха, Московская область
4 Окольная ул., , , 143930

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