Карташова Екатерина Максимовна
Место рождения182024 Botalovo, Pskov Oblast Russia
Дата рождения11.06.1922
Дата смерти28.12.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1946
Сын: Спивак Анатолий Шамшанович
Отец ребёнка: Спивак Шамшан Аронович
Рождение ребёнка
19.08.1954
Дочь: Спивак Наталья Шамшановна
Отец ребёнка: Спивак Шамшан Аронович
Смерть
28.12.1998
Похороны
30.12.1998
4 Окольная ул., , , 143930