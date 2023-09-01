Спивак (Хаит) Хана Шмулевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спивак (Хаит) Хана Шмулевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хаит Шмуль Мордкович

Мать: Хаит N

Рождение ребёнка
03.07.1904

Сын: Спивак Мордко Аронович

Отец ребёнка: Спивак Арон Беркович

Рождение ребёнка
05.04.1913

Сын: Спивак Борис Аронович

Отец ребёнка: Спивак Арон Беркович

винница, Винницкая область Ukraine
Рождение ребёнка
02.04.1923

Сын: Спивак Шамшан Аронович

Отец ребёнка: Спивак Арон Беркович

Vinnycja, Oblast\' di Vinnycja Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спивак Шмуль Аронович

Отец ребёнка: Спивак Арон Беркович

Работа или профессия
Неизвестно
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