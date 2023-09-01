Спивак (Хаит) Хана Шмулевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хаит Шмуль Мордкович
Мать: Хаит N
Рождение ребёнка
03.07.1904
Отец ребёнка: Спивак Арон Беркович
Рождение ребёнка
05.04.1913
Отец ребёнка: Спивак Арон Беркович
винница, Винницкая область Ukraine
Рождение ребёнка
02.04.1923
Отец ребёнка: Спивак Арон Беркович
Vinnycja, Oblast\' di Vinnycja Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Спивак Арон Беркович
Работа или профессия
Неизвестно