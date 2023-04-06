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Агриков Степан Михайлович

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

До 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Агриков Михаил Емельянович

Мать: Агрикова Васса Константиновна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1895

Жена: Томбасова Елена Токарева

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1897

Сын: Агриков Никифор Степанович

Мать ребёнка: Томбасова Елена Токарева

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Томбасова Елена Токарева

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Агриков Петр Степанович

Мать ребёнка: Томбасова Елена Токарева

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1911
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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