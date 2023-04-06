Агриков Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиДо 1911
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
08.?.1895
Жена: Томбасова Елена Токарева
Рождение ребёнка
08.02.1897
Сын: Агриков Никифор Степанович
Мать ребёнка: Томбасова Елена Токарева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Томбасова Елена Токарева
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Томбасова Елена Токарева
Смерть
До 1911