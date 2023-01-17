Агриков Михаил Емельянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Агриков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Агрикова Васса Константиновна
Рождение ребёнка
?.01.1881
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Агрикова Васса Константиновна
Рождение ребёнка
09.08.1882
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Агрикова Васса Константиновна
Смерть
Неизвестно