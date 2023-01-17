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Агриков Михаил Емельянович

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агриков Емельян Павлович

Мать: Агрикова Матрена Даниловна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Агриков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Агрикова Васса Константиновна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.01.1881

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Агрикова Васса Константиновна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1882

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Агрикова Васса Константиновна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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