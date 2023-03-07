Агрикова Васса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрикова Васса Константиновна

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Место рождения

Адоевщина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Агриков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Агриков Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
?.01.1881

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Агриков Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
09.08.1882

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Агриков Михаил Емельянович

Смерть
Неизвестно
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