Агрикова Васса Константиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Агриков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Агриков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
?.01.1881
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Агриков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
09.08.1882
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Агриков Михаил Емельянович
Смерть
Неизвестно