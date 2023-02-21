Шлакова Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1941
Отец ребёнка: Шлаков Павел
Рождение ребёнка
02.04.?
Дочь: Шлакова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Шлаков Павел
Рождение ребёнка
03.08.?
Дочь: Шлакова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Шлаков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлаков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шлаков Павел
Смерть
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)