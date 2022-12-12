Шлаков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1941
Мать ребёнка: Шлакова Зоя
Рождение ребёнка
02.04.?
Дочь: Шлакова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Шлакова Зоя
Рождение ребёнка
03.08.?
Дочь: Шлакова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Шлакова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шлакова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлакова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шлакова Зоя
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)