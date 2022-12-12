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Шлаков Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1941

Сын: Шлаков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Шлакова Зоя

Рождение ребёнка
02.04.?

Дочь: Шлакова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Шлакова Зоя

Рождение ребёнка
03.08.?

Дочь: Шлакова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Шлакова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлаков Сергей Павлович

Мать ребёнка: Шлакова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлакова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлакоа Виктор Павлович

Мать ребёнка: Шлакова Зоя

Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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