Львова (Гагарина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1868
Дата смерти18.08.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.08.1850
клммуна Мёдон., О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика
Рождение
15.02.1868
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
23.03.1893
Дочь: Львова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Львов Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
18.09.1894
Дочь: Дельвиг Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Львов Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
18.09.1898
Дочь: Гагарина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Львов Алексей Евгеньевич