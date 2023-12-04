Львова (Гагарина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Гагарина) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1868

Дата смерти

18.08.1850

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
18.08.1850
клммуна Мёдон., О-де-Сен, Иль-де-Франс, Французская республика
Рождение
15.02.1868

Отец: Гагарин Александр Григорьевич

Мать: Гагарина Екатерина Владимировна

Бракосочетание
1891

Муж: Львов Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
23.03.1893

Дочь: Львова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Львов Алексей Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.09.1894

Дочь: Дельвиг Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Львов Алексей Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.09.1898

Дочь: Гагарина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Львов Алексей Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
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