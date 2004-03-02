Усов Юрий Александрович
Место рождениясело Ларьяк
Дата рождения12.04.1957
Дата смерти02.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1957
Бракосочетание
01.11.1980
Рождение ребёнка
09.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова (Витютнева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова (Витютнева) Татьяна Васильевна
Смерть
02.03.2004
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Причина смерти: Рак