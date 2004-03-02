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Усов Юрий Александрович

Место рождения

село Ларьяк

Дата рождения

12.04.1957

Дата смерти

02.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1957

Отец: Усов Александр Кузьмич

Мать: Усова (Попова) Анна Михайловна

Бракосочетание
01.11.1980

Жена: Усова (Витютнева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Витютнева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова (Витютнева) Татьяна Васильевна

Смерть
02.03.2004
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Причина смерти: Рак

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