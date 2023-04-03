Малородов Сергей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1926
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1957
Сын: Малородов Александр Александрович
Мать ребёнка: Малородова Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малородова Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Малородова Вера Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980