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Малородов Сергей Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1926

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1957

Сын: Малородов Александр Александрович

Мать ребёнка: Малородова Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малородов Александрович

Мать ребёнка: Малородова Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Малородова Вера Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малородова Вера Фёдоровна

Смерть
1980
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