Малородова (Бородина) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малородова (Бородина) Вера Фёдоровна

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Место рождения

Бородинской 1-й, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.08.1925

Дата смерти

21.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1925

Отец: Бородин Феодор Иоаннович

Мать: Бородина Анастасия Иоанновна

Бородинской 1-й, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1946

Сын: Малородов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.02.1948

Сын: Малородов Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.03.1957

Сын: Малородов Александр Александрович

Отец ребёнка: Малородов Сергей Тихонович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Малородов Сергей Тихонович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малородов Александрович

Отец ребёнка: Малородов Сергей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малородов Сергей Тихонович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
21.01.1999
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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