Малородова (Бородина) Вера Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения30.08.1925
Дата смерти21.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1925
Рождение ребёнка
06.10.1946
Рождение ребёнка
21.02.1948
Сын: Малородов Валерий Сергеевич
Рождение ребёнка
30.03.1957
Сын: Малородов Александр Александрович
Отец ребёнка: Малородов Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Малородов Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малородов Сергей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1999