Бухалова Галина Павловна 05.03.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бухалова Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1942

Дата смерти

26.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1942

Отец: Мошков Павел Васильевич

Мать: Мошкова Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухалов Николай Александрович

Рождение ребёнка
09.10.1964

Дочь: Скрыкалова (Бухалова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бухалов Николай Александрович

Рождение ребёнка
27.01.1966

Сын: Бухалов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бухалов Николай Александрович

Рождение ребёнка
27.09.1970

Сын: Бухалов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бухалов Николай Александрович

Смерть
26.11.2018

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