Бухалова Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1942
Дата смерти26.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1942
Отец: Мошков Павел Васильевич
Мать: Мошкова Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1964
Дочь: Скрыкалова (Бухалова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бухалов Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.01.1966
Сын: Бухалов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бухалов Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.09.1970
Сын: Бухалов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Бухалов Николай Александрович
Смерть
26.11.2018