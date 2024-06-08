Мошкова Лидия Михайловна 25.12.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мошкова Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1903

Дата смерти

02.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошков Николай Павлович

Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1933

Дочь: Кузнецова (Мошкова) Нина Павловна

Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1936

Дочь: Мамедова (Мошкова) Людмила Павловна

Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
31.07.1939

Сын: Мошков Александр Павлович

Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1942

Дочь: Бухалова Галина Павловна

Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич

Смерть
02.03.1988

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