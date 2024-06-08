Мошкова Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1903
Дата смерти02.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1933
Дочь: Кузнецова (Мошкова) Нина Павловна
Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1936
Дочь: Мамедова (Мошкова) Людмила Павловна
Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.1939
Сын: Мошков Александр Павлович
Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1942
Дочь: Бухалова Галина Павловна
Отец ребёнка: Мошков Павел Васильевич
Смерть
02.03.1988