Бухалов Николай Александрович 28.11.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бухалов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1941

Дата смерти

11.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1941

Отец: Бухалов Александр Михайлович

Мать: Бухалова Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухалова Галина Павловна

Рождение ребёнка
09.10.1964

Дочь: Скрыкалова (Бухалова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Бухалова Галина Павловна

Рождение ребёнка
27.01.1966

Сын: Бухалов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бухалова Галина Павловна

Рождение ребёнка
27.09.1970

Сын: Бухалов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Бухалова Галина Павловна

Смерть
11.02.2004

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