Бухалов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1941
Дата смерти11.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухалова Галина Павловна
Рождение ребёнка
09.10.1964
Дочь: Скрыкалова (Бухалова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Бухалова Галина Павловна
Рождение ребёнка
27.01.1966
Сын: Бухалов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бухалова Галина Павловна
Рождение ребёнка
27.09.1970
Сын: Бухалов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Бухалова Галина Павловна
Смерть
11.02.2004