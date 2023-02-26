Параскева Яковлева
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1781
Дата смерти13.06.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.05.1799
Муж: Косьма Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1802
Сын: Иван Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
08.07.1806
Сын: Андрей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
08.03.1819
Сын: Кодрат Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Парфен Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
10.10.1825
Дочь: Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
10.10.1825
Сын: Филипп Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Кодратов
Смерть
13.06.1833