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Параскева Яковлева

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Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1781

Дата смерти

13.06.1833

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: ?

Мать: ?

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.05.1799

Муж: Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1802

Сын: Иван Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Кодратов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1806

Сын: Андрей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Кодратов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1819

Сын: Кодрат Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Кодратов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Парфен Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Кодратов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1825

Дочь: Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Кодратов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1825

Сын: Филипп Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Кодратов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.06.1833
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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